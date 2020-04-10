شاهد : مواطن غاضب (لا كورونا ولا مكرونا) مالكم يا ناس الاتصالات دايرين تكتلونا قبل يومنا ويدخل موظفة خدمة العملاء لشركة الاتصلات في فتيل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع صوتي لمكالمة بين مواطن وموظفة خدمة العملاء حيث اتصل أحد المواطنين بخدمة العملاء لشركة الاتصلات زين معترضاً على التنبيه الذي يأتي قبل المكالمة والذي فرضته وزارة الصحة على شبكات الاتصالات جميعها كل 30 ثانية عند الاتصال حيث قال (أنا متعاقد مع شركة زين وما عندي دخل بي وزارة الصحة) و(الكورونا الكورونا ما ممكن كل يوم من الصباح الزول يكون عايز يتكلم مكالمة أقعد ساعة عشان اسمع التنبيهات دي وانا عارف انو الكورونا ماف في السودان)!

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وبحسب المقطع الصوتي الذي استمع إليه محرر أخبار الخليج 365 والذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت عليه المئات من التعليقات المتعاطفة مع موظفة خدمة العملاء أبرزها (البسمع متعاقد متعاقد التقول مهندس في شبكة زين عاد خليتك لي الله )و(طيب بت الحلال دي ذنبها ايه في الموضوع دا)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)