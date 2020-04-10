بعد المقاطعة.. عملين جديدين بين البندول وتاور

بعد المقاطعة والاختلاف الذي لم يستمر طويلاً بفضل الأجاويد وتفهم الفنانين تاور والبندول للأمور رجع الثنائي بعملين جديدين أحدهما كلمات جاهزة استلمها تاور ليلحنها للبندول وعمل آخر من ألحان وكلمات محمود تاور، بحسب صحيفة السوداني، بعد أن التقيا وتصافيا في برنامج (أغاني وأغاني). الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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