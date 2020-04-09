الشيوعي: بقايا الإسلاميين منظمي ما يسمى بالحراك الشعبي

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: اعتبر المتحدث الرسمي بإسم الحزب الشيوعي فتحى فضل المظاهرات التي تمت بوسط الخرطوم يوم الخميس التاسع من ابريل 2020م والتي طالبت بإسقاط الحكومة الانتقالية، بأنها محاولة لإستغلال الوضع الصحي الحرج الذي تمر به البلاد وأسماه بالإستغلال البليد لجائحة كورونا، موضحاً أن أي تحرك جماهيرى في هذا الوقت يعرض المتظاهرين والمواطنين العاديين لخطر انتشار فيروس كورونا وسط المجتمع، مؤكدا فى ذات الوقت أن منظمي ما يسمى بالحراك الشعبي هم بقايا الإسلاميين بكافة ألوانهم السياسية، وهم قوى الثورة المضادة، لكنهم ليست لهم أسنان قوية لإحداث تغيير المشهد السياسي. وكشف فتحي فضل أن هذه المظاهرات تخالف الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة ورئاسة الوزراء رغم أن الحرية والتغيير ورثت نظاماً صحياً منهاراً. ودافع فتحي في حوار مع (الانتباهة أون لاين) ينشر لاحقاً عن أداء الحكومة الانتقالية رغم البطء الذى تتميز به، إلا أنه أرجع هذا الوضع للدمار الشديد الذي قامت به الجبهة الإسلامية القومية خلال (٣٠) سنة في تدمير البنية التحتية للبلاد، لذلك لا يعقل أن تستطيع حكومة قحت في ٩ أشهر بناء ما دُمر خلال ثلاثة عقود.

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