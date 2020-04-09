تعرّف على التفاصيل.. إجراءات وقائية مشددة في تصوير (فن زمان)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دشنت الإعلامية سلمى سيد أمس تصوير حلقات برنامجها (فن زمان)، والذي يوثق هذا الموسم لعدد من التجارب الغنائية بمشاركة مجموعة من المطربين والمطربات الشباب، وقد شهد التدشين،عمليات تعقيم كاملة، شملت الاستديو ومتعلقات التصوير، واجراءات وقائية مشددة من فايروس كورونا.يذكر أن (فن زمان) قام في مواسمه السابقة بالتوثيق لتجارب الفنانين الرواد، ووقف على أغنيات ثنائي العاصمة، والفنان سيد خليفة، والفنان ابراهيم عوض بمشاركة الفنانين جمال فرفور، وابوبكر سيد أحمد، وعصام محمد نور، والفنانة صباح عبد الله ورماز.

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