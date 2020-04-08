التاريخ: 08-أبريل-2020
0 مشاهدة
بدأ أمس استئناف تصدير اللحوم السودانية الى الخليج والذي توقف في اعقاب تفشي جائحة كورونا حيث حمل طيران الشحن الجوي 40 طن من اللحوم السودانية إلى دول الخليج.
وأكد مسؤول بشركة الاتجاهات المتعددة لتنمية صادرات الثروة الحيوانية بحسب موقع صحيفة الجريدة الالكتروني، أن عمليات التجهيز تمت بأحدث المواصفات وأن الأيام القادمة ستشهد تصدير كميات مقدرة من اللحوم السودانية إلى دول الخليج العربي يتم تحضيرها بمسلخ الكدرو.
وفي السياق ذاته رحب رئيس غرفة عمليات قطاع الثروة الحيوانية دكتور خالد المقبول بتصدير اول شحنة لحوم إلى دول الخليج العربي عن طريق شركة الاتجاهات المتعددة ، وأشاد بالتجهيزات المتقدمة التي تتبعها الشركة في تصنيع وتجهيز لحوم الصادر بمسلخ الكدرو، والتزامها بدعم ومساندة المصدرين في هذا القطاع.
وأضاف المقبول: الخطوات التي تقوم بها الشركة في صادر اللحوم من شأنها دعم الدولة بتوفير النقد الأجنبي ويفتح الباب للبلاد مجالاً لتسويق العديد من السلع عالمياً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر تصدير أول شحنة لحوم سودانية بعد جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.