تصدير أول شحنة لحوم سودانية بعد جائحة كورونا

بدأ أمس استئناف تصدير اللحوم السودانية الى الخليج والذي توقف في اعقاب تفشي جائحة كورونا حيث حمل طيران الشحن الجوي 40 طن من اللحوم السودانية إلى دول الخليج.

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وأكد مسؤول بشركة الاتجاهات المتعددة لتنمية صادرات الثروة الحيوانية بحسب موقع صحيفة الجريدة الالكتروني، أن عمليات التجهيز تمت بأحدث المواصفات وأن الأيام القادمة ستشهد تصدير كميات مقدرة من اللحوم السودانية إلى دول الخليج العربي يتم تحضيرها بمسلخ الكدرو.

وفي السياق ذاته رحب رئيس غرفة عمليات قطاع الثروة الحيوانية دكتور خالد المقبول بتصدير اول شحنة لحوم إلى دول الخليج العربي عن طريق شركة الاتجاهات المتعددة ، وأشاد بالتجهيزات المتقدمة التي تتبعها الشركة في تصنيع وتجهيز لحوم الصادر بمسلخ الكدرو، والتزامها بدعم ومساندة المصدرين في هذا القطاع.

وأضاف المقبول: الخطوات التي تقوم بها الشركة في صادر اللحوم من شأنها دعم الدولة بتوفير النقد الأجنبي ويفتح الباب للبلاد مجالاً لتسويق العديد من السلع عالمياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)