بسبب اختراق حظر التجوال المباحث تضبط بنقو بحوزة ثلاثة شبان

تسبب اختراق حظر التجوال في تحرير بلاغا في مواجهة ثلاثة شبان وضبط عدد ثلاث سيجارات بنقو بحوزة احدهم الامر الذي دعا افراد المباحث في اثناء قيامهم بحملة ضبط المواطنين اثناء ساعات الحظر لاقتياد المتهمين لقسم الشرطة وتدوين بلاغ تحت المادة 15/أ وفور اكتمال التحريات احيل الملف للمحكمة المختصة بالجريفان وام دوم وبرئاسة القاضي المشرف فخر الدين عبد العظيم استمعت لكافة اطراف الدعوى وبثبوت البينة شطبت الدعوى في مواجهة المتهم الاول والثالث بعدم كفاية الادلة وادين المتهم الثاني لاقراره الصريح بالغرامة المالية 15 ألف جنيه للتعاطي.

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وبحسب التفاصيل التي اوردتها صحيفة الدار ، عندما تواجد المتهمةن الثلاثة بالقرب من منزل المتهم الاول بالقادسية يجلسون بالمسطبة وعندما استفسرتهم الشرطة حول تواجدهم في ساعات الحظر وبالاشتباه عملت اجراءاتها حيال الجدل الذي حدث بينهما وافراد الشرطة ليتم العثور بجيب المتهم الثاني على سيجارة بنقو من نوع الشاشمندي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)