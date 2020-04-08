مقتل مواطن باعيرة نارية على يد متهمان

تحقق الشرطة بشمال كردفان في البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمل بعد ان ابلغ احد المواطنين عن مقتل شخص باعيرة نارية على يد متهمان وذلك بابو جبيهة. Advertisements عليه كونت الشرطة تيما للتحري واسفر عنه ضبط المتهمين كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية والفنية على الجثة وبواسطة الاورنيك الجنائي نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وبالتحري مع المتهمين اعترفا بخلافات بينهما. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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