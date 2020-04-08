سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020

الأربعاء 8 أبريل 2020

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء في السوقين الرسمية والموازية، بعد ساعات من قفزة الأمس بالسوق الموازية.



وسجل سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، و140 جنيها في السوق السوداء، وهو سعر الأمس نفسه.

وقال المتعاملون في السوق الموازية إن الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته الأسعار أمس الثلاثاء بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض، خاصة مع توقف رحلات السفر إلى الخارج، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأكد أحد التجار أن هناك جهات تشتري العملات الأجنبية بكميات كبيرة، وهو ما انعكس على زيادة أسعارها في سوق العملات، متوقعا مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي مؤخرا سيادة السوق الموازية على تجارة العملة، وقال إن الأسواق الموازية للعملات غنية والأسواق الرسمية فقيرة.

وشدد على ضرورة الاتجاه إلى تعويم سعر الصرف لمعاملات القطاع الخاص وتحويلات العاملين بالخارج، للسيطرة على الأسواق الموازية.

وأطلق السودان يوم الخميس حملة شعبية لجمع التبرعات لمعالجة الضائقة المعيشية التي تشهدها البلاد، عن طريق تحويلات مباشرة للمساهمة في علاج الأزمات الطارئة التي تواجه البلاد.

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ووصل عدد من تفاعلوا مع الحملة خلال الساعات الأولى من إطلاقها إلى أكثر من 10 آلاف من المواطنين من داخل وخارج السودان، متبرعين بعشرات المليارات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

عملات أجنبية وزادت أسعار العملات الأجنبية بنسب متفاوتة بين 30 قرشا إلى أكثر من الجنيه كما في الإسترليني، بينما تذبذبت أسعار "العربية" مقارنة بالأمس، وفقا لشاشة البنك المركزي السوداني.

فقد بلغ متوسط سعر اليورو 59.84 جنيه للشراء و60.14 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 67.53 جنيه للشراء و68.17 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي السوداني.

واستقر الريال السعودي عند 14.63 جنيه للشراء و14.71 جنيه للبيع وأيضا الدرهم الإماراتي عند 14.98 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما تراجع الدينار الكويتي إلى 175.61 جنيه للشراء و176.48 جنيه للبيع.

أما في السوق الموازية فقد سجلت العملات الأجنبية زيادة كبيرة مقارنة بالسوق الرسمية، حيث سجل اليورو 152.60 جنيه، والإسترليني 173.80 جنيه، والريال السعودي 37.33 جنيه، والدرهم الإماراتي 38.36 جنيه، والدينار الكويتي 320.80 جنيه.

ودعا الاتحاد الأفريقي، يوم الإثنين، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وزيمبابوي للمساعدة في التصدي لجائحة كورونا.

أعلن السودان، أمس لثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14.

وتدرس السلطات السودانية تمديد حظر التجول لساعات إضافية وربما فرضه بشكل كامل، مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في البلاد.