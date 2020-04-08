هيئة الاتهام: غازي صلاح الدين ينكر مشاركته في الانقلاب”1989″

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام عن مدبري انقلاب”30″ يونيو المعز حضرة المحامي عن إنكار غازي صلاح الدين المشاركة في الانقلاب”1989″.

وقال حضرة”الشهود الذين أتوا لم يذكر لغازي موقفًا أنّه شارك في الانقلاب.

وأشار إلى عدم وجود أيّ بيّنة لمشاركة غازي فعليًا في الانقلاب أو التخيط له.

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وأكّد أنّ الانقلاب قام به أشخاص محددين ذكرهم الترابي.

وأعلن حضرة في تصريحاتٍ لصحيفة المواكب الصادرة اليوم”الأربعاء” عن اكتمال إجراءات تقديم المتهمين في الانقلاب بعد توجيه التهمة إليهم رسميًا.

وقال إنّهم في انتظار فترة الاستئناف الممنوحة لهم وقدرها أسبوع ومن ثم تقديمهم للمحكمة في حال وافقت السلطات على عقدها في ظلّ تعطيل المحاكم نسبة لجائحة كورونا.