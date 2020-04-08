جدل بين وزير المالية و(الحرية والتغيير) بعد طلب رفع الدعم فوراً

التاريخ: 08-أبريل-2020
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تفاقمت الخلافات حول رفع الدعم عن البنزين والجازولين والكهرباء، بين قوى الحرية والتغيير ووزير المالية إبراهيم البدوي.
وأوضحت مصادر مطلعة بحسب صحيفة صوت الأمة، إن البدوي، أعلن في اجتماع عقد مؤخرا بين رئيس الوزراء والوزير ولجنة الخبراء بالتغيير، حاجة الوزارة لتوفير 200 بليون جنيه، بالمقابل ذكرت مصادر قريبة من الاجتماع، أن الطرفان تمسكا برأيهما.
من جانبه قال القيادي بالتغيير وعضو لجنة الخبراء الاقتصاديين عادل خلف الله، ان خلال الاجتماع قدم وزير المالية عرض تمسك عبره بأطروحاته المقدمة في 28 ديسمبر الماضي
وبحسب المصادر فإن البدوي، طلب رفع الدعم عن البنزين والجازولين والكهرباء فوراً، بغية الصرف بشكل أكبر على قطاع الصحة بمعدل 30 مليون جنيه.
كما نبه إلى وضع مبلغ 25 مليون جنيه كإحتياطي لمقابلة التطورات، إضافة إلى توفير 80 مليون جنيه حال تنفيذ الإغلاق الشامل، وتأمين 45 مليون جنيه لمحدودي الدخل وبائعات الشاي.
وعلى صعيد متصل، قالت المصادر إن الجدل محتدم بشأن السيطرة على سعر الصرف، وسط انعدام أي رؤية أو سياسات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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