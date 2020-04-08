وزارة الشباب والرياضة توفر ستة مليارات لخزينة الدولة

مزقت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية فاتورة إيجار سنوي بما يقارب الستة ملايين جنيه (ستة مليارات) بعد أن أكملت ترتيبات الرحيل من مقر الوزارة الحالي بالخرطوم ٢ (المؤجر) منذ عهد النظام البائد، لمقر حكومي وهو مبنى مجلس الولايات (سابقاً) بأمدرمان جوار المجلس الوطني بعد متابعة مستمرة على مدار الأشهر الماضية لتجهيز المقر الجديد بإشراف مباشر من وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية المهندسة ولاء البوشي التي تحفظت في وقت سابق على تواجد الوزارة في مبنى مؤجر يكلف خزينة الدولة مبلغاً طائلاً، وطالبت بالانتقال لمبنى حكومي.

Advertisements

وتأتي الخطوة بحسب صحيفة الصيحة، في إطار خطط وزارة الشباب والرياضة لترشيد الصرف ومعالجة الأخطاء الموروثة من النظام البائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)