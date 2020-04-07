اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

المريخ يكشف آخر التطورات بشأن جاهزية ملعبه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مدير إستاد المريخ البصري التوم إن عمليات الصيانة الجارية بالملعب وصلت لمراحل متقدمة على مستوى السياج والنجيل، مبينا أن هنالك لمسات بسيطة جارٍ العمل عليها من طلاء للسياج وقص ومندلة لنجيل الاستاد، مشيرا إلى أن العمل في المضمار ما زال جاريا من قبل الشركة القائمة بأعمال الصيانة وانه من المنتظر الانتهاء منه قريبا و أبان أن جائحة وما صاحبها من إجراءات احترازية كان لها تأثير على تقدم العمل خاصة في المضمار الذي يتطلب الانتهاء منه جلب بعض المواد من خارج البلاد.

المادة السابقةأوباما يوجه رسالة للأطقم الطبية في يومهم العالمي: نعجز عن شكركم
المقالة القادمة(50) مليار جنيه مساهمة مُصدِّرين لحملة (القومة للسودان)
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يكشف آخر التطورات بشأن جاهزية ملعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا