المريخ يكشف آخر التطورات بشأن جاهزية ملعبه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مدير إستاد المريخ البصري التوم إن عمليات الصيانة الجارية بالملعب وصلت لمراحل متقدمة على مستوى السياج والنجيل، مبينا أن هنالك لمسات بسيطة جارٍ العمل عليها من طلاء للسياج وقص ومندلة لنجيل الاستاد، مشيرا إلى أن العمل في المضمار ما زال جاريا من قبل الشركة القائمة بأعمال الصيانة وانه من المنتظر الانتهاء منه قريبا و أبان أن جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية كان لها تأثير على تقدم العمل خاصة في المضمار الذي يتطلب الانتهاء منه جلب بعض المواد من خارج البلاد.