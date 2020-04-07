قرار عاجل من النيابة بشأن محاكمة المتهمين فى قتل المتظاهرين وانقلاب 1989

الثلاثاء 7 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت النيابة العامة السودانية، أنه عقب انحسار جائحة كورونا، سيتم محاكمة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين والانقلاب على الحكم فى عام 1989، بعدما جمعت ووصلت إليها كافة التحريات، مشيرة إلى أن عددا من دعاوى قتل المتظاهرين فى مدينة «الأبيض» أصبحت جاهزة لإحالتها للقضاء، لكن ستبدأ الإجراءات فى تحريك الدعاوى عقب استئناف العمل بالمحاكم، التى توقفت بسبب الوباء.



وجاء فى بيان للنيابة العامة مساء الأثنين، أن بمناسبة ذكرى بداية اعتصام أمام القيادة العامة للجيش فى 6 أبريل 2019، الذى أسقط حكم عمر البشير الرئيس السابق للبلاد، فقد أكملت التحريات والتحقيقات فى عدد من القضايا على رأسها قضية قتل المتظاهرين، فضلا عن اتخاذها من الإجراءات والتحذيرات ما يمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت طوال 30 عامًا الماضية، حيث كان المعتقل لا يحصل على أبسط الحقوق حتى معرفة مكان اعتقاله.

Advertisements

وذكرت النيابة، أنها أجرت تحقيقات واسعة حول قضايا الفساد وتقدمت بالتوصيات اللازمة للجهات المختصة لاسترداد عدد كبير من الأموال العامة، وستواصل النيابة العامة جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة محليا وخارجيا، كما شددت التزامها التام بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة فى كافة الانتهاكات وعمليات التعذيب والقتل خارج القانون، وذلك فى كافة الجرائم التى وقعت فى الفترة من 1989 وحتى أغسطس 2019، بما فيها قضايا فساد رموز النظام السابق، واستغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه، وذلك وفقاً لمقتضيات الوثيقة الدستورية الموقعة فى أغسطس 2019 والتى تحكم الفترة الانتقالية.

فى المقابل، كان الجيش السودانى قد نشر حشودا أمنية وسيارات محمّلة بالأسلحة الثقيلة حول مقر وزارة الدفاع فى وسط الخرطوم، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام الذى قام به آلاف السودانيين.