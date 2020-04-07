ابراهيم الشيخ: أيادٍ آثمة تتربص بالثورة

التاريخ: 07-أبريل-2020
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المح الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ابراهيم الشيخ الى ان ثورة ديسمبر المجيدة تمر بمنعطف جاد، وتواجه المخاطر لتربص ايدي آثمة بها تحول دون تحقيق اهدافها.
وقال الشيخ بحسب صحيفة آخر لحظة، ان السادس من ابريل سيظل خالداً ابد الدهر لما تحقق فيه من سقوط نظام الاستبداد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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