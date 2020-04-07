الصحة: (189) حالة اشتباه بكورونا ولا إصابات جديدة

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أكدت وزارة الصحة الاتحادية، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس “كورونا” عدا الحالات الـ(12) بما فيها حالتي الوفاة اللتين سبق الإعلان عنهما، وقالت إن مجمل حالات الاشتباه بمراكز العزل في السودان حتى أمس “الأحد” (189) حالة بينها (24) جديدة.

وعقدت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية اجتماعها اليومي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، برئاسة مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة د. بابكر المقبول، وحضور الإدارات المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة.

وأوضحت التقارير الوبائية للوزارة التي تم استعراضها خلال الاجتماع، أن عدد القادمين من الدول الموبوءة بالمرض وعبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير الماضي والذين تتم المتابعة لهم (2833) فرداً منتشرين في عدد من الولايات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)