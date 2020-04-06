عاجل.. وزارة التجارة تتهم وكلاء ببيع الدقيق المدعوم بالأسعار التجارية

الإثنين 6 أبريل 2020

كتب محمد أمين

اتهمت وزارة الصناعة والتجارة بعض وكلاء الدقيق بجني ارباح مليارية من بيع الدقيق المدعوم بالأسعار التجارية، مشيرة مصالح مشتركة بين المطاحن والوكلاء لاتحقق العدالة في التوزيع.



وقال المستشار الوزارة احمد المصطفى إن الكميات المنتجه يوميا تقدر بنحو ١٠٠ الف جوال هي اكثر من حوجة البلاد. واضاف ان الحكومة كانت مغيبة في مسالة توزيع الدقيق.

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واوضح المصطفي ان من حق الولايات اختيار منظومة التوزيع المناسبه لها باختيار مناديب أو وكلاء لديهم سجل نظيف يمكن لولاية التعامل معهم. وأكد أن نظام التوزيع الجديد يجعل الدولة تسيطرعلى توزيع الدقيق للمدعوم بحسب حوجة الولايات الفعلية.

من جهته، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد علي عبدالله على أن نظام توزيع الدقيق الحالي عبر الوكلاء به مشاكل ومعوقات، مشيرا الى وجود صعوبة من جانب الدولة للحصول على بيانات الدقيق في ظل نظام التوزيع الراهن.

وقال عبدالله ان الخلل كبير على مستوى الوكلاء والمطاحن والمخابز.