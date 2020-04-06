إلغاء توزيع الدقيق المدعوم للمخابز عبر الوكلاء

التاريخ: 06-أبريل-2020
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أعلن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عن آلية جديدة لتوزيع الدقيق المدعوم، وقرر بإلغاء التوزيع الحالي للدقيق من المطاحن عبر الوكلاء وحتى المخابز، ووجه في خطاب بحسب صحيفة السوداني، باستلام الوزارة على كامل الإنتاج اليومي للدقيق المدعوم عبر مناديبها المفوضين.
وأن يتم تسليم الولايات حصتها عبر وكلاء مختارين من قبل كل ولاية أو عبر أي آليه إستلام أخرى، وأن يتم توزيع الدقيق المدعوم عبر خطة التوزيع الخاصة بالولاية وتحديد حصص المخابز بالتعاون مع لجان التغيير والخدمات والرقابة الشعبية.
وحظر توزيع الدقيق المدعوم من أي جهة سوى آليات التوزيع التي تحددها الولاية وأن تتم مراقبة الدقيق المدعوم عبر الأجهزة الإتحادية والولائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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