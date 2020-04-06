بالصور.. دعوات المئات تنقذ إعلامية سودانية بارزة من الإصابة بفايروس كورونا

تعاطف المئات من الصحفيين والإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان مساء السبت مع زميلتهم الصحفية والإعلامية المعروفة عائشة الماجدي التي خضعت لكشف طبي للتأكد من إصابتها بفايروس كورونا المستجد.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد إمتلأت مواقع التواصل وخصوصاً فيسبوك بتدوينات فاقت المئة تدوينة وذلك بعد لحظات من دخول الماجدي لإجراء الفحوصات وتضرع أصحاب التدوينات للمولى عز وجل بأن تخرج نتيجة الفحص سلبية للإعلامية التي تحظى بمحبة زملائها الذين كتبوا مشيدين بمواقفها الرائعة أبرزهم الصحفي أمير سيد أحمد الخليفة الذي كتب : (خالص التمنيات بأن تخرج نتيجة الكشف عن كورونا فايروس سلبية للأخت العزيزة عائشة الماجدي).

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وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (سوف تشفع لكِ مواقفك و مبادراتك الإنسانية الرائعة …شاهد الله إنك أقوى و أنبل و أكثر نخوةً من رِجال كثيرين لافين ( عمم و لابسين جلاليب ) و لكنهم دون أدنى رجولة و فزعة حارة).

وبعد ساعات من الترقب خرحت نتيحة الفحوصات لتؤكد سلامة الماجدي من الإصابة بفايروس كورونا وسط فرحة زملائها وزميلاتها بقبيلة الإعلاميين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)