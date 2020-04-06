سيدة سودانية تشكو: كنت “مطلقة” وتزوجت من شاب زواجاً “عرفي” وأصبحنا نتقابل في السر مرة في الأسبوع والآن أصبحت أعاني بسبب حظر التجوال فماذا أفعل؟

تداولت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المتخصصة في نشر الإستشارات العاطفية والأسرية إستشارة لسيدة حظيت بمتابعات كبيرة مصحوبة بتعليقات تجاوزت الألف تعليق.

وبحسب ما قرأت محررة موقع النيلين فقد قالت صاحبة الإستشارة: (أنا إمرأة في الثلاثين من عمري, سبق لي الزواج وأنجبت وحدث خلاف مع زوجي وتطلقت منه).

وتابعت: (بعد الطلاق تعرفت على شاب في نفس عمري ولم يسبق له الزواج, علاقتي بالشاب تطورت بصورة سريعة وهو يريد أن نبقى على علاقة غير شرعية وهو الأمر الذي رفضته وخيرته بين الزواج أو الفراق وبما أنه يحبني كما يقول تزوجنا زواج في السر “عرفي” دون علم أحد بعقد زواج كان فيه شاهدين و عدلين و كان هناك مهر و تم توثيقه في عقد رسمي).

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وواصلت السيدة سرد قصتها التي وجدت تفاعل منقطع النظير: ( بعد زواجنا في السر لم يتغير الوضع كثيرا, حيث مازال كل واحد منا يعيش مع أهله و لا نلتقي إلا مرة أو مرتين في الأسبوع و منذ أن فرض الحجر الصحي لم يحاول مقابلتي و لا يكلمني إلا نادرا و الآن أصبح الندم يتسلل إلى قلبي و عقلي فأنا لست بالمطلقة و لا المتزوجة كما أنني بدأت أحس ببرود في معاملته لي).

وختم السيدة إستشارتها قائلة: (أريد أن أعرف ما هو الحل لوضعنا هذا, مع العلم أنني لا أريد أن أفشل للمرة الثانية.. أريد رأيكم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)