وصول الدفعة الأخيرة من المساعدات العسكرية لجنوب السودان

التاريخ: 05-أبريل-2020
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وصلت اليوم الى مطار جوبا الدفعة الأخيرة من المساعدات العسكرية المقدمة من حكومة السودان لجمهورية جنوب السودان والتي تأتي في إطار الترتيبات الأمنية لاتفاقية سلام جنوب السودان.
وفي تصريحات صحفية عقب وصول الطائرة المحملة بالمساعدات العسكرية قال عادل إبراهيم سفير السودان بجوبا إن هذه المساعدات تعتبر الدفعة الثالثة والأخيرة من المساعدات العسكرية التي يقدمها السودان للترتيبات الأمنية وهي عبارة عن ازياء وأحذية عسكرية تمثل في مجملها خمسون ألف قطعة، مبيناً أن السودان يقدم هذه المساعدات لاعتبارات كثيرة على رأسها خصوصية العلاقة بين السودان وجنوب السودان وباعتباره الضامن لتطبيق اتفاقية السلام.
وبحسب (سونا)، سبق أن تم تسليم المساعدات على دفعتين وتعتبر هذه الدفعة الأخيرة لتبلغ في مجملها خمسين ألف لبسة عسكرية كاملة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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