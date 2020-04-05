دعا وكيل وزارة الطاقة والتعدين د حامد سليمان حامد اليوم الاحد، كافة شركات البترول والعاملين في قطاع النفط والغاز للمساهمة في حملة “القومة للسودان”.



و وجه سليمان الدعوة للافراد للمساهمات الشخصية من حر مالهم والشركات من خلال البنود التي تتيح المساهمة ” تحت شعار “للأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق”

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. دعوة هامة من وزارة الطاقة بشأن حملة "القومة للسودان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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