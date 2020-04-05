شاهد بالفيديو : مطربة الثورة رؤى النعيم والمشهورة بأغنية ” بلدنا نعلي شانا” تدعم مبادرة “حمدوك ” ورواد المواقع يردون عليها ( إطورتي لمن جابت ليها تركيبة أظافر)!

أرسلت الفنانة الشابة رؤى النعيم رسالة قبول لمبادرة الدكتور عبد الله حمدوك “القومة للسودان ” حيث قالت إنها تحب وطنها كثيراً حتى إذا كانت بعيدة عن الوطن الآن وكانت ردود رواد المواقع بها الكثير من السخط تجاهها بعد أن قبلت دعوة رجل الأعمال في تركيا .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات الغاضبة والمثيرة للسخرية أبرزها( بس في حاجة إنتو مالاحظتوها أظنكم والله ضحكته بقت نفس ضحكة غضب الصحراء ليه يااااااا غضب حرام عليك والله) و(أرجوك ماتتضحكي تاني علشان سنونك بتخوفني شديد) البت دي لم تكبر ح تبقي تشبه أبوها ماف زول يدقس ويعرسها).

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)