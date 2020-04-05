الأرصاد:درجات الحرارة تحافظ على معدلاتها المرتفعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة ،أن تحافظ درجات الحرارة العظمى والصغرى على معدلاتها المرتفعة في معظم أنحاء البلاد مع طقس مشمس طول اليوم .

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وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت 43 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة أبوحمد وكانت 19 درجة مئوية.

وأوضح التقرير بحسب سونا أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 40 درجة وأدناها 25 درجة مئوية.

وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)