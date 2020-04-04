أكرم الهادي يطلق مبادرة “أخوان في الخير” لمحاربة كورونا

أعلن حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي الأمل عطبرة، بحسب السودانى عن مبادرة أطلق عليها اسم “أخوان في الخير”، لمحاربة مرض كورونا.

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وكشف أكرم الهادي أن مبادرته تستهدف كل نجوم الدوري الممتاز السوداني وجمع تبرعات مالية منهم تبدأ من 100جنيه حتى 1000جنيه، من أجل محاربة هذا الوباء ومساعدة المصابين به.

ووجدت مبادرة “جبل الجليد” تفاعلاً كبيراً وغير مسبوق من قبل كل نجوم الدوري الممتاز الذين أعلنوا استعدادهم للمشاركة في نجاح المبادرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )