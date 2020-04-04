عاجل.. مبادرة من ضباط الجيش لزراعة مساحات كبيرة من القمح الموسم المقبل في السودان 

السبت 4 أبريل 2020

كتب محمد أمين

تبنى ضباط بالقوات المسلحة السودانية مبادرة لزراعة أكبر مساحة من مشروع الجزيرة بمجصول القمح، وقع عليها 209 صابطا.



وذكر بيان على الصفحة الرئيسية للقوات المسلحة بالفيس بوك، أن الضباط بصدد الدفع بتوصية للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، وسلاح المهندين للمساهمة في النفير للموسم المقبل.

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واشار إلى أن الجيش سيشارك بالالات والقوات لزراعة مساحات ماهولة.

وقال البيان إن الهدف من المبادرة المصلحة العامة للوطن بعيدا عن الحزبية الضيقة، وستقدم الدعوة لكل افراد الشعب السوداني للمشاركة في المبادرة.

وسجل محصول القمح بمشروعي الجزيرة والمناقل بوسط البلاد اعلى انتاجية منذ سنوات.