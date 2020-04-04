وجدي صالح يكشف سبب إقالة مدير قناة النيل الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: قال وجدي صالح، عضو لجنة إزالة التمكين، إن هناك أسباب موضوعية وراء إقالة مدير قناة النيل الأزرق، الأستاذ حسن فضل المولى، أبرزها أنه من رموز النظام السابق..وأضاف أن فضل المولى استمر في دعم سياسات النظام المخلوع، واستهدف العناصر الموالية للثورة داخل القناة(فصلا وتهميشا)..وأنه ينفذ سياسات تخدم الفلول في بعض البرامج التي تقدمها القناة، مع استهداف وإغفال واضح لمبادئ ثورة ديسمبر. وأوضح وجدي أن القرار تم بحسب التفويض الممنوح للجنة إزالة التمكين(ولا علاقة له بنصيب الدولة، في مجلس إدارة الشركة)..

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