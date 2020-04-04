(الصحة): لا يوجد مستشفى مغلق بسبب ”كورونا” في الخرطوم

التاريخ: 04-أبريل-2020
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كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن عدم إغلاق أي مستشفى بالعاصمة بسبب ”كورونا”، نافية ما تردد بشأن إغلاق السلطات الصحية لنحو ستة مرافق صحية بينها ”فضيل” و ”الذرة” لوجود حالات اشتباه بـ”كورونا”.
وقالت نائب المدير العام لوزارة الصحة د. يسري إبراهيم بحسب صحيفة السوداني، إن جميع مستشفيات الخرطوم تعمل بصورة جيدة، مؤكدة أن بعض المرافق الصحية التي ترددت بها حالات اشتباه ب”كورونا” يتم فيها اتخاذ إجراءات وتدابير محددة ليس من بينها الإغلاق الكامل.
وأوضحت د. يسرى أن الإغلاق يكون للجزء المحدد من المرفق الذي زاره المصاب أو ”المشتبه” لساعات بغرض التعقيم ومن ثم يعود للعمل مرة أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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