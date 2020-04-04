التيّار: مطالبة بمنح رئاسة الفترة الانتقالية الأخيرة لممثل من دارفور استجابة واسعة لحملة”القومة للسودان” تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا تأجيل إضراب أصحاب المخابز السوداني: “30” مليار جنيه جصيلة حملة حمدوك في”24″ ساعة تسجيل أوّل إصابتين وسط النساء بـ”كورونا” في الخرطوم “الحرية والتغيير” توصي بفتح التقديم لوظائف الخارجية دخول الربط المصري للشبكة القومية للكهرباء جولة لـ”السوداني” تكشف عن ندرة وارتفاع لأسعار السلع بالجزيرة الغرامة عشرة آلاف لمخالفين لقرارات حظر التجوّل الانتباهة: الخطر يقترب..ارتفاع الإصابة بكورونا إلى”10″ حالات الحرية والتغيير:”5″ أشخاص يتحكمون في القمح والوقود استجابة واسعة لمبادرة”القومة للسودان” والتبرعات تتخطى حاجز الـ”50″ مليون جنيه إغلاق مطاعم سياحية بالخرطوم”كسرت” حظر التجوال الجيش: الأسماء التي يتمّ تداولها لشغل منصب وزير الدفاع تكهنات “تعبان” يزور سلفاكير بعد شائعة إصابته بـ”كورونا Advertisements الوطن تسجيل أول حالتي إصابة وسط النساء بفيروس “كورونا”

استجابة واسعة لمبادرة (القومة للسودان)

المهدي لـ (الوطن) : أنا بخير وشائعات مرضي أماني البعض

ارتفاع حالات الإصابة بـ (كورونا) إلى (10) الصيحة: الشعب ينتفض..”القومة للسودان” رئيس وأعضاء مجلس الوزراء يتبرّعون بثلث الراتب حالتا إصابة بـ”كورونا” وارتفاع الاشتباه إلى”140″ “كورونا” تحبط خطة إسرائيلية لإعادة طالبي اللجوء السودانيين إلى البلاد الصحة: تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس”كورونا” بدء تصدير”5″ آلاف رأس من الضأن للسعودية حكايات: السر قدور:”أنا مع إزالة التمكين ولن أوقف أغاني وأغاني” رحيل شقيقة البطل عبد الفضيل الماظ دخول كهرباء الربط المصري للشبكة القومية حالة وفاة بالملاريا تغلق مستشفى بالخرطوم”24″ ساعة الوزراء يتنازلون عن ثلث راتب أبريل الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 4 أبريل 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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