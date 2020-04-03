العثور على طفلة مقتولة في ظروف غامضة بامدرمان….

الخليج 365:

عثرت الشرطة اليوم الاربعاء علي جثة طفلة عليها اثار ضرب في الرأس وملقية في الشارع العام بمنطقة ابوسعد بامدرمان وكشف مصادر لكورة سودانية إن احد المواطنين كان قد أبلغ الشرطة بعثوره على جثة الطفلة تبلغ َمن العمر ثلاثة اشهر تقريبامقتولة ملقية في الشارع فور تلقى الشرطة للبلاغ سارعت الي موقع الحادث واستعانت بفريق من الادلة الجنائية لرفع البصمات وتحويل الجثة الي المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة فيما دونت شرطة ابوسعد بلاغ تحت المادة (51)اجراءات الوفاة في ظروف غامضة فيما فتحت تحقيفا لمعرفة ملابسات ودوافع الحادثة. المادة السابقة امسكوا اولادكم.. بقلم عبدالمنعم شجرابي المقالة القادمة القبض على شاب يمارس هذا الفعل مع الفتيات بالشارع العام…..

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