مصر: لا قيود على تنقل السودانيين العالقين إلى أي مدينة

التاريخ: 03-أبريل-2020
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نفى السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، وضع السلطات المصرية أي قيود على تنقل السودانيين العالقين إلى أي مدينة في مصر.
وقال السفير وفقاً لمصادر أمس، إنه ومنذ بداية أزمة العالقين فإن مصر منحتهم الحرية كاملة في العودة للسودان إذا ما تم فتح المعبر السوداني أو البقاء في مصر – وطنهم الثاني – وقد اختار العديد منهم بالفعل البقاء في مصر، وأضاف “مصر لم تجبرهم على شيء”، وأشار إلى أن أزمة العالقين لدى السفارة السودانية وتتولى معالجتها، وهناك اتصالات مستمرة في ذات الإطار.
وكانت وسائل إعلامية بحسب صحيفة الصيحة، قد تداولت أنباءً عن رفض السلطات الأمنية في مصر دخول السودانيين العالقين بمنطقة السباعية إلى مدينة أسوان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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