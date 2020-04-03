دعم صيني للسودان في أزمة كورونا.. ماذا ستفعل بكين؟

الجمعة 3 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اكد سفير الصين ما شين مين تعزيز الجهود المشتركة بين الصين والسودان لمحاربة جانحة كوفيد 19(كورونا). وقال إن بلاده ستقف مع السودان لدحر جائحة كورونا، وتجاوز الأزمة فضلا عن إجراء مزيد من التعاون في المجال الصحي بين البلدين، وبناء القدرات للكوادر الصحية في السودان، مبينا أن احتواء الأزمة يحتاج إلى تضامن الجميع.

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وقال: “لقد عبر السودان، على اعلى مستوى، عن تعاطفه ودعمه وقلقه عن ما يجرى في الصين”.

وأبان أن السفارة الصينية في السودان اجرت عددا من الاتصالات مع الوزارات ذات الصلة لتعزيز تبادل الخبرات، شملت وزارتي الخارجية والصحة وذلك من أجل التفاكر وتبادل الخبرات حول كيفية التعاطي مع الوباء عبر الآلية المشتركة لتبادل المعلومات.