اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

دعم صيني للسودان في أزمة كورونا.. ماذا ستفعل بكين؟

0 نشر
متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الجمعة 3 أبريل 2020

دعم صيني للسودان في أزمة كورونا.. ماذا ستفعل بكين؟

كتب

متابعات - اخبار الخليج 365

اكد سفير الصين ما شين مين تعزيز الجهود المشتركة بين الصين والسودان لمحاربة جانحة كوفيد 19(). وقال إن بلاده ستقف مع السودان لدحر جائحة كورونا، وتجاوز الأزمة فضلا عن إجراء مزيد من التعاون في المجال الصحي بين البلدين، وبناء القدرات للكوادر الصحية في السودان، مبينا أن احتواء الأزمة يحتاج إلى تضامن الجميع.

Advertisements

 

وقال: “لقد عبر السودان، على اعلى مستوى، عن تعاطفه ودعمه وقلقه عن ما يجرى في الصين”.

وأبان أن السفارة الصينية في السودان اجرت عددا من الاتصالات مع الوزارات ذات الصلة لتعزيز تبادل الخبرات، شملت وزارتي الخارجية والصحة وذلك من أجل التفاكر وتبادل الخبرات حول كيفية التعاطي مع الوباء عبر الآلية المشتركة لتبادل المعلومات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعم صيني للسودان في أزمة كورونا.. ماذا ستفعل بكين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا