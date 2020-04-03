تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * البلاد في أخطر مراحل “الوباء” * إصابة وحالات اشتباه وإغلاق معبر أشكيت * تفاصيل (13) قراراً للجنة إزالة التمكين * موقع أمريكي يحذر السودان من المصير الليبي * وزارة الصناعة: ثُلثا السيارات غير مرخصة * حظر تصدير الذرة منتصف أبريل السوداني: * حمدوك يطلق مبادرة “القومة للسودان” للتبرع لبناء الدولة Advertisements * تسجيل أول حالة “كورونا” بالمخالطة وحجز (700) من الجيش في سفينة * “إزالة التمكين” تعفي عشرات الموظفين وتصادر مؤسسات ومستشفيات * وزير الصناعة يوافق على زيادة سعر “الرغيفة” لـ”جنيه ونصف” الدار: * نتنياهو في الحجر الصحي بعد إصابة مستشارته بـ”كورونا” * لجنة إزالة التمكين تصادر مستشفيات وتنهي خدمة (51) موظفاً * وصول (3) بواخر بنزين وباخرتين جازولين إلى ميناء بورتسودان * مباحث قسم التكامل تضبط المتهم الهارب بقتل وكيل نيابة المجلد * قرار بإغلاق معبر أشكيت * اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان الرياضيات للأساس وامتحان الأحياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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