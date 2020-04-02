نقطة.. سطر جديد.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وحمدوك.. بعد غد في مصر..

وقوش .. ليل الثلاثاء في الخرطوم..

وسفير الإمارات نهار الأربعاء عند البرهان

والمحاص.. عند مصر. هو سد النهضة..

والمحاص . عند آخرين هو . لعبة السودان التي تفلت.. والتي يتكبكب البعض حتى يلحق بها..

وكل أحد يتحدث بلغته.

وبعضهم . يحدث حمدوك وكأنه ينقر الأرض بالعصا

ومصر تعلن عن الاف السودانيين عندها . ثم تلميح الى ان مصر موبوءة بالكورونا.. ومصر تلمح بوجود الوباء عندها على عكس ما تفعله الدول عادة. لان مصر ما تستقبل به حمدوك. هو جملة واحدة

والجملة هي. ابتلاع السودان لموقفه في سد النهضة والذي هو ضد مصر . او فتح الحدود لالاف السودانيين للتدفق الى السودان. بكل ما يحملونه..( والسودانيون هناك الان لا يوجد فيهم من يحمل الكورونا . فان انطلق الوباء بينهم في الايام القادمة فهذا يعني شيئاً..

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واول الاسبوع هذا ما ينسكب فيه هو استقالة الاصم..

وبيان وضجيج من المهنيين . وكلهم يتهم بعضهم بعض .. والاصم من المهنيين.. والاصم هو رجل قوش هناك..

والامر كله نوع من التفكيك..

وقوش . حديثه مع مصر وامريكا والخرطوم.. عن عودة الاسلاميين . حديث يعني ان الامر يتخطى ( الحديث الى الحدوث)..

وزيارة سفير الامارات الى البرهان / وليس الى وزير الخارجية / وتحت نهار .( يقلي الحبة ) . مشهد يعني ان الامارات تتعامل مع حدث كبير وعاجل.. والحدث الوحيد الذي هو كبير وعاجل في السودان الان هو عودة الاسلاميين..

وزيارة حمدوك المفاجئة.. ليست مفاجئة.. فهنالك شيء يرتب منذ زمان

وزيارة قوش السرية ليست سرية..

وقوش يلقي مفاتيح الحدث القادم على المائدة..

وقوش يلقى حمدوك والبرهان من المطار الى الاجتماع مباشرة..

والحديث يصبح توزيعاً للخطوات القادمة..

وقوش.. يقدم للحضور ومن خلفهم يقدم لدول في المنطقة.. عودة الاسلاميين.. والحديث المباشر.. يعني ان الطرق اليه قد جرى تعبيدها من قبل..

قوش قال.

عندنا ناس جداد ..

( وقيل ان اهل كوبر ليسوا منهم ) ومن هنا .. وان اهل كوبر لهم قول بعيد في الجانب الاخر.. وقوش لا يستطيع ان يتجاهلهم..

والكلام يدخل الحوش..

وحمدوك يقول انه مستعد للمالية..

ومعتز .. كان هو الحاضر الغائب .

والسعودية هي الحاضر الغائب..

فالسعودية. تشعر بشيء من الرضا عن سودان يديره المسلمون.. بينما السعودية تشعر بالقلق كله. من سودان يديره الشيوعيون..

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ومنتصف نهار الاربعاء.. اليسار في الحكومة. يعد لاطلاق حملة وطبول.. لتطبيق ما يسمى الوثيقة الدستورية..

والصراخ الملهوج في الاجتماع الساخن كان عن.

تعيين ولاة مدنيين وابعاد العسكريين..

واقامة جبهة تصبح هي الحكومة الحقيقية من.

عضوين اثنين من العسكريين وعضو من الامة .

وهؤلاء يصبحون ( غطاء وترلة) للاغلبية الشيوعية..

وقبل ان ينفض الاجتماع الملهوج كان البعث يصرخ.. والاتحادي المعارض يصرخ وجهات اخرى القي بها من النافذة تصرخ

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حتى مساء امس كانت مجالس البيوت التي تبحث عن حديث تنسى به الكورونا. تجد ان

حديث حمدوك للصحف مساء الاثنين الذي يقول فيه ان هناك من هو اكثر كفاءة منه لرئاسة الوزراء كان شيئاً يطلقه حمدوك رسالة الى قوش..

ورسالة ( بالونة اختبار ) للشارع..

فالسيد حمدوك . يطلق حديثه عن الاستقالة.. ثم يرخي اضانه. ينتظر مظاهرات الشارع التي ترفض استقالته..

وحمدوك يجد انه لا بايع طماطم في الشارع. ولا كاتب عمود في صحيفة يلتفت اليه..

وحتى امس.. البيوت تقرأ الخبر الذي يقول ان ياسر العطا يبدأ عمله بعد عودته بملف التمكين

وقالوا ان ياسر يظل يشطب. ويشطب..

والشطب هذا يطلق من هنا . تنهيدة راحة في الشارع.

ويطلق من هناك صرخة فزع عند الشيوعيين..

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وقوش الذي يلقى المفتش العام للجيش وحمدوك والبرهان. حين يحدث عن المعتقلين. يقول ما معناه..

اطلقوهم. او حاكموهم . لان بقاءهم هناك يصبح حفرة امام الترتيبات الجديدة..

وللاسبوع هذا والاسابيع الاسبق . ظللنا نحدث عن الترتيبات الجديدة هذه . وعن لقاء الشيوعيين من هنا بالاسلاميين . وعن لقاء قحت من هناك بالدكتور غندور تحت الليل..

يبقى ان كل شيء انتهى..

وان البيوت تتحدث عن انه

اما ان قحت . سوف تعلن شيئاً في السادس من ابريل هذا يوم عيد قحت . لتعلن ان التغيير جاء منها .

او ان شيئاً يعلن في الثامن عشر من ابريل ( عيد الجيش) ليعلن الجيش ان الامر جاء منه.

وان كل شيء يقول.

نقطة . . سطر جديد..

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بريد

ابنتنا رغد ..

لعله سوء حظ كاسر ان تحل هذه الايام الذكرى الخمسون لمذبحة الانصار في الجزيرة ابا ( خمسمائة شهيد ) حدثنا عنهم المرحوم الكاروري.

وشهداء ود نوباوي.. ومئتا شهيد منهم من طلبة القرءان .

وهؤلاء يعدمهم الشيوعيون في يومين ..

والصادق يجد انه لا يستطيع السكوت.

عندها..

الصادق الغاضب . الممتلئ سخطاً الذي يبحث عن الانتقام

الصادق هذا .. امس الاول. وفي ذكرى المذبحة. يصدر بياناً غاضباً يهاجم فيه (( الكورونا))..