ارتفاع السكر لـ(3.700) جنيه للجوال

قال تاجر سكر إجمالي بسوق أم درمان لمصادر أمس، إن هنالك زيادة على جوال السكر بواقع (200) جنيه ليقفز سعر جوال السكر زنة (50) كيلو من (3.500) إلى (3.700) جنيه، كاشفاً عن ضعف عرض السكر بالسوق وتوقف الموردين عن البيع لندرة العملة.

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وقال التاجر بحسب صحيفة السوداني، إن هنالك ارتفاع في سعر الترحيل من بورتسودان حيث قفز سعر الطن من (1.500) إلى (7) آلاف جنيه، وأشار إلى ندرة السكر المحلي بالأسواق وارتفاع أسعار المطروح منه بالأسواق لـ(4) آلاف جنيه، موضحاً الأثر السالب لتوقف الموردين عن توفيره للأسواق في حدوث المزيد من الندرة وارتفاع الأسعار لزيادة من الطلب عليه في رمضان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)