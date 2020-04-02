والي جنوب دارفور يرجئ إستقالته بسبب الكهرباء

أرجأ والي جنوب دارفور هاشم خالد تقديم استقالته للتاسع من أبريل المقبل حال عدم تمكن الحكومة الانتقالية من حل مشكلة كهرباء، نيالا مع الشركة التركية التي تطالب بمديونيتها على الولاية.
وكشف الوالي بحسب صحيفة السوداني أمس، عن استمرار المساعي بين حكومة الولاية والحكومة الانتقالية من أجل إيجاد الحلول لسداد مديونية كهرباء نيالا للشركة التركية قبل الموعد المحدد من الشركة لقطع الكهرباء عن المدينة في التاسع من أبريل الجاري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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