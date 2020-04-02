أعلن البنك الزراعي فرع ولاية الجزيرة عن شراء 170 ألف جوال قمح زنة مائة كيلو من المساحات التي اكتملت فيها عملية الحصاد بمشروع الجزيرة. وكشف مدير الفرع الرشيد عثمان بحسب صحيفة السوداني، عن توفير مبلغ 11 مليار جنيه عبر أفرع البنك الزراعي بالجزيرة للسداد الفوري لاستحقاقات المزارعين. Advertisements وأكد الرشيد تسليم إدارة مشروع الجزيرة 25% من كميات الخيش المطلوبة لحصاد القمح إضافة لتوزيع مليون جوال بلاستيك مع توفير الموازين (طرناتة) في المحلج الصيني بمحليات – القرشي والمناقل – الحصاحيصا ومدني – لضمان الاستلام حسب الوزن المحدد للجوال مائة كيلو حتى لا يتضرر المزارع بسبب جوالات البلاستيك. وأقر مدير الفرع بوجود مشكلة موازين بالعزازى وأبو قوتة وتعهد بتوفير جوالات الخيش في هذه المناطق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شراء (170) ألف جوال قمح بمشروع الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.