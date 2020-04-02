صدم شرطياً.. القبض على مواطن خرق الحظر

التاريخ: 02-أبريل-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة ألقت شرطة ولاية الخرطوم القبض على مواطن خرق حظر التجوال بعد ما صدم جندياً من الشرطة اثناء قيادته سيارته الخاصة بشارع عبيد ختم ولاذ بالفرار. Advertisements ووفقاً لصحيفة آخر لحظة فانه تم مطاردة المواطن البالغ من العمر “19” عاما من قبل قوة شرطية ليتم القبض عليه برفقته مواطن “م.ع” وضبط بحوزته على “25” حبة مخدرة بعد التفتيش من قبل القوة الشرطية، وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة “15” ودون بالمقابل بلاغا في مواجهة سائق العربة تحت المادة “101/139/20 ق.ج”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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