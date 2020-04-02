مدينة بالشمالية تعزل نفسها لمجابهة بكورونا

عزلت مدينة البرقيق، بالولاية الشمالية نفسها كلياً، ومنعت الخروج والدخول، كما نفذت حظر التجوال بين الأحياء تحت شعار “ما تمرق من بيتك” اتقاء لفيروس كورونا. Advertisements ونفذ مكتب الطوارئ ولجان المقاومة بمحلية البرقيق بحسب صحيفة آخر لحظة، حظر تجوال داخل الأحياء وسوق البرقيق أمس لمجابهة فيروس كورونا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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