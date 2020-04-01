الهلال يوزّع معدات التدريب على لاعبيه بمنازلهم

التاريخ: 01-أبريل-2020
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سلّمت دائرة الكرة بنادي الهلال لاعبي الفريق معدات التدريب والمعينات المطلوبة وفقًا لما طالب مدرب الأحمّال التونسي معاذ هراوي.
وبحسب (سونا)، كان رئيس النادي، أشرف سيد أحمد الكاردينال، قد كلّف دائرة الكرة بالنادي بتسليم اللاعبين معدات التدريب الجديدة ليتمّ توفيرها.
وتأتي الخطوة من جانب الهلال، لضمان عدم خروج اللاعبين من منازلهم والتوجّه إلى صالات التدريبات، حتى يتسنى لهم التدرّب بصورة طبيعية بأماكنهم حفاظاً على سلامتهم من انتشار فيروس”كورونا”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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