السفارة السودانية بالقاهرة: لا علاقة للسفارة بحملات التبرعات للعالقين

التاريخ: 01-أبريل-2020
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أكدت السفارة السودانية بالقاهرة انه لا علاقة لها بحملات التبرعات التي أطلقتها بعض المنظمات والمؤسسات والأفراد فيما يخص العالقين بمصر.
وقالت السفارة في تعميم صحفى لها بحسب (سونا) اليوم الاربعاء، إنها ظلت منذ بداية أزمة العالقين السودانيين في مصر تؤكد على أن من يرغب في التبرع بالتواصل مع مسؤولي السفارة وتوصيل التبرعات للمدير المالي بالسفارة حيث يتم استخراج إيصال استلام تبرع رسمي من حكومة السودان.
وأشارت السفارة إلى ان كل ما يتعلق بالمال وجمعه في السفارة بالقاهرة يخضع لولاية وزارة المالية في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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