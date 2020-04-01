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فيصل: جلسة خاصة لمجلس الوزراء غداً لمواجهة “كورونا”

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التاريخ: 01-أبريل-2020

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فيصل: جلسة خاصة لمجلس الوزراء غداً لمواجهة “كورونا”

يعقد مجلس الوزراء صباح غد الخميس جلسة خاصة يناقش فيها إجراءات إضافية يمكن اتخاذها لمواجهة وباء “الكورونا”.

 

صرح بذلك، وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح بحسب (سونا)، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء استمع لإفادة من وزير الصحة د. أكرم علي التوم حول جهود مواجهة وباء الكورونا بالبلاد استعرض من خلالها وضع وزارة الصحة والإشكالات الموجودة في نقص المعينات وبعض الأدوية.

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وقدم وزير الصحة أيضاً تقريراً عن المعينات التي تم استلامها في الأيام الماضية من الصين وقطر ومجموعة السودانيين الموجودين بقطر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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