حريق جديد يلتهم 90 فدان من القمح بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تعرضت ٩٠ فدان من القمح بمكتب الطرفة قسم التحاميد بمشروع الجزيرة للحريق لأسباب مجهولة .وقال عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل العمدة حمد النيل مصطفى لـ(الجريدة) أمس: هناك فوضى تامة تجتاح حصاد محصول القمح بمكتب الطرفة ، وأشار لتعرض حوالى ٩٠ فداناً من القمح للحريق بالترعة (٥ الفارس) .واضاف نتخوف من عدم وجود اى قوى أمنية مما يعرض مساحات واسعة للتلف بسبب الحريق ودخول البهائم للحواشات.

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