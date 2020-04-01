عاجل.. رسالة جديدة من الصحة بشأن "كورونا"

الأربعاء 1 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع حالات الاشتباه بكورونا بالبلاد إلى 112 حالة اشتباه حتى الثلاثاء بمراكز العزل بالسودان.

وأكدت في تعميم صحفي أن مجمل الحالات المؤكدة 7 إصابات بفيروس كورونا من بينها حالتا الوفاة التي سبق الإعلان عنهما. لافتة إلى متابعة 2833 شخصاً، قدموا للبلاد من الدول الموبوءة وعبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير منتشرين في عدد من الولايات.

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