مستوردون سعوديون: دخول المواشي السودانية للأسواق يسهم في خفض الأسعار

الخليج 365 :

من المقرر أن تكون شحنة صادر الضأن الحي للسعودية، وصلت مساء أمس إلى ميناء جدة، بعد توقف دام أشهر، الى ذلك تلقت شعبة مصدري الماشية الحية طلبات استيراد مواشي حية ضأن(حمرية) من دولتي عمان والكويت.وقال عضو لجنة تسيير الشعبة علاء الدين محمد،. ان الشعبة تلقت طلبات الضأن الحي (الحمري) خاصة، مشيرا الى ان الحجم يقدر بالآلاف.وأعلن بعض المستوردين السعوديين، عن وصول أول باخرة مواشي من ميناء سواكن بعد انقطاع دام عدة اشهر، تحمل حوالي خمسة آلاف رأس من الضأن الحي ، متوقعين وصولها ليلة امس، وذلك بحسب بعض وسائل الإعلامية، مشيرين الى أن وصول المواشي السودانية، يسهم في معادلة الأسعار في أسواق المواشي. الى ذلك علمت (السوداني) من مصادر مطلعة، ان السلطات السعودية أصدرت تعليمات وتوجيهات، لانسياب حركة البضائع عموما، كما وجهت بنقل المواشي المستوردة مباشرة.

وشدد المصدر صديق حدوب، على إيجابية انسياب صادر الماشية للسوق السعودي، وقال في حديثه لـ(السوداني) إنها خطوة جيدة، وتكون محفزة للعمل ورفع معدلات الصادر واستمراره، داعيا الى ضرورة ضبط (الوراقة) وممارسات الفوضى في القطاع، حتى يتم الاستفادة من سوق الصادر، وأضاف: المصدرون حاليا يواجهون مشكلة ارتفاع تكلفة الأعلاف، وصاروا ينفقون مبالغ طائلة، مشيرا إلى ان هذا الأمر ينعكس سلبا على قدرة المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار وكيل لأحد المصدرين احمد حمدي، الى تدشين الصادر امس الأول، بجانب وجود مشكلات تحيط بالقطاع في الميناء، وقال لـ(السوداني) ان المصدرين تفاكروا مع حكومة الولاية في تذليل معوقات الصادر، بتوفير المياه في محجر سواكن والوقود، وزاد بان الولاية وعدت بمعالجات تسهم في انسياب الصادر، منوها الى أن حكومة الولاية أصدرت توجيها بتشكيل لجنة محايدة، ستنظر في كل المشكلات الصادر.