عاجل.. رسالة هامة من رسالة هامة بشأن "كورونا"

الأربعاء 1 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية أن سفارتها على تواصل مباشر مع الجالية السودانية في إيطاليا، وأكدت عدم تسجيل إي إصابة بين السودانيين بوباء “كورونا” حتى “الثلاثاء”.



وقالت الخارجية في تعميم صحفي إنها تتابع مع سفارتها في روما تطورات الأوضاع الصحية في إيطاليا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الإيطالية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعربت الخارجية عن كامل احترامها لهذه الإجراءات الاحترازية، وأكدت تضامن الحكومة الكامل مع الشعب الإيطالي وهو يخوض معركته الشرسة أمام الجائحة التي أصبحت تحدياً حقيقياً أمام الإنسانية جمعاء.