مؤيد عابدين يدخل خيارات الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مقرب من مركز القرار بالهلال لكفرووتر ان الازرق بات على مقربة من حسم صفقة انتقال مؤيد عابدين مطلق السراح قادما من الهلال الابيض وكان اللاعب ضمن خيارات الهلال في الانتقالات الشتوية لكن التبلدي طلبا مبلغا كبيرا مما جعل الهلال يتراجع عن الصفقة.

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