نجم الدين الفاضل: الوقت لمكافحة كورونا

قال الفنان نجم الدين الفاضل ان لا وقت للحديث عن ازمات فنية او طرح اي قضايا فنية وانما الوقت لترك كل القضايا جانبا لتتضافر الجهود لمكافحة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، واضاف الفاضل ان على الجميع بمن فيهم الفنانون ان يعملوا على التوعية وتقديم كل ما يعين على المكافحة.

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مشيراً بحسب صحيفة آخر لحظة الى دورهم في اتحاد الفنانين ومشاركتهم الفاعلة في حملة “أعمل حسابك” التي شملت مواقف المواصلات والطرق العامة لتقديم الارشادات الوقائية وتوزيع كمامات ومعقمات للمواطنين، مؤكداً ان هذا خو دور الفن الذي يجب ان تلعبه كل الكيانات والاتحادات الفنية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)