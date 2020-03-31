السودانيون العالقون في مصر يناشدون السيسي لعلاج قضيتهم بعد تجاهل حكومة السودان لوضعهم المأساوي

وضع مأساوي يعيشه مئات السودانيين العالقين على الحدود المصرية السودانية، بعد رفض حكومة السودان السماح لهم بالعبور والعودة لبلادهم، وكذلك تفاقم وضع السودانيين في القاهرة بعد إنتهت فترات زيارتهم لمصر ورغبتهم في العودة وننفد ما معهم من أموال، حتى حدث ما حدث ورفض السودان لعودتهم .

وكشفت الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي التي شاهدتها أخبار الخليج 365 حجم المصيبة من أطفال مرضى وكبار سن وحالة إنسانية مؤلمة وغير مسبوقة للسودانيين العالقين في محافظة اسوان المصرية وكتبت الدكتورة شادية عمر (هل من بعد هذا كلام ؟

هل في دولة في العالم تقبل ان يكون هذا حال مواطنيها ؟؟

يعني لا كرامة في عهد الكيزان و لا كرامة بعدهم ؟

هل في رئيس دولة بيقبل يكون هذا حال مواطنيه ؟

هل في وزير خارجية بيقبل يكون هذا حال مواطنيه؟

هل في سفير في الدنيا بيقبل يكون هذا حال مواطنيه ؟

يعني مهانين جوة البلد و برة البلد ؟).

وكتب عبد الرحمن عمسيب (نشكر أهلنا وأحبابنا المصريين في قرى جنوب مصر علي مواقفهم المشرفة مع أخوتهم السودانيين الذين تقطعت بهم السبل .. أهل الصعيد و النوبة يشبهوننا ونشبههم ونحب فيهم شهامتهم وصدقهم و لكنتهم المحببة .. نحن متشابهون في عاداتنا و تقاليدنا و ثيابنا و في لغتنا العربية و النوبية ..

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هذه الشعوب المحبة لا تعرف زيف الأعلام وكذب أصحاب الأجندة .. ولن تجد اليها حبائل الأفندية أصحاب ربطات العنق والظروف البيضاء سبيلآ )..

وتشير أخبار الخليج 365 أن مؤسسة مصر الخير في محافظة أسوان وععد من أهالي القرى المصرية، وزعوا إغاثة عاجلة للسودانيين العالقين في قرية السباعية.

أيضاً تشير معلومات مؤكدة حصلت عليها أخبار الخليج 365 أن نحو 3000 سوداني عالقين في القاهرة بعضهم أتى للعلاج والتجارة وإقتربت مواعيد إقامتهم الرسمية من الإنتهاء بالإضافة لنفاد الأموال التي معهم وباتوا يعيشون أوضاع مأساوية نتيجة تجاهل حكومتهم في السودان لقضيتهم العادلة وحقهم في العودة لوطنهم، وناشد بعضهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل ومعالجة أوضاعهم بعد تجاهل حكومة الخرطوم لوضعهم الماساوي.

القاهرة (أخبار الخليج 365)