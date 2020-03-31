عاجل | وزارة الري تعلن اغلاق بوابات خزان سنار استعدادا للموسم الصيفي 

الثلاثاء 31 مارس 2020

كتب محمد أمين

أعلن مدير عمليات الري بمشروعي الجزيرة والمناقل،عبد السلام محمد صالح، اغلاق خزان سنار اعتبارا من اليوم (الثلاثاء)، وتجفيف الترع للقيام باعمال الصيانة استعدادا للموسم الصيفي.



وتغلق وزارة الري السودانية في منتصف مارس من كل عام، حيث يتم تجفيف الترع الرئيسية الناقلة للمياه إلى المساحات المزروعة، فيما تسمح لمرور المياه التي تستخدم في الشرب.

وقال عبد السلام ان مطالبة بعض المزارعين بتوفير المياه لري القمح في هذا التاريخ غير مبرر، مشيرا الى ان عمليات حصاد القمح قطعت شوطا كبيرا واية مساحة تحتاج الى ري في هذا التوقيت زرعت متأخرة وبالتالي مخالفة لمواقيت الزراعة.

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وشكك عبد السلام في حجم المساحة المحتاجة للري والمقدرة بنحو 100 الف فدان، مؤكدا ان هذا الرقم غير صحيح ويفتقد للدقة.

واوضح انه خاطب رسميا ادارة مشروع الجزيرة مطلع فبرير الماضي واخطرها بمواقيت خفض مياه الري وقفل الخزان بنهاية مارس الحالي.

وقال أن محافظ المشروع رد عليه بعد 42 يوما بان هناك مساحات في اقسام الشمالي واقسام الماطوري والجاموسي والتحاميد بالمناطق تحتاج لمياه.

وابان عبد السلام أن تلك المساحات بها مخالفات ورغم ذلك قمنا بتوجيه بقية المياه للمناطق التي حددها محافظ المشروع، كما ان هنالك بعض المناطق ابلغت بانها لاتحتاج الى مياه لانها بدات فعليا في حصاد القمح. وأكد أن برنامج التجفيف معروف و معمول به سنويا من أجل صيانة القنوات و أبواب القناطر على الناشف لنتمكن من توفير المياه للعروة الصيفية والعروة الشتوية بعد ذلك.