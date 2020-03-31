لا نخشى إلا الزمن وكديسة المطعم !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ليس هنالك أسوأ من أن تشتاق لأشياء ما كنت تشتاق لها قبل اليوم .

* حارة جداً لما تشتاق لحاجة لحدي أمبارح القريبة دي كانت خارج حسابات الشوق .

* كورونا جعلتنا نشتاق لحياتنا قبل كورونا.

* ما اجتمع ثلاثة إلا وكانت (كورونا) رابعتهم .

* وما اجتمع أربعة إلا وكانت (كورونا) خامستهم .

* لا حديث يعلو على كورونا .

* كورونا بكل اللغات، بكل اللهجات، بكل الأديان.

* زهجنا من سيرتها .

* زهجنا من ونستها.

* زهجنا من التلفزيون والإذاعة والصحف .

* كلو شي بقى باهت ومثير للزهج.

* اشتقنا للأمن والأمان والراحة النفسية.

* اشتقنا للأغاني والمسلسلات والدافوري.

* اشتقنا نسمع عركي لما يحكي لينا عن (حبيبتو) .

* اشتقنا نمشي السوق بدون ما نراقب (العطس منو والما عطس منو) .

* اشتقنا ندخل الكافتريات (نخلط) وما خايفين إلا من الزمن وكديسة المطعم .

* اشتقنا لمحمد الأمين وهو يصدح عبر حنجرة واضحة وصريحة : (لو وشوش صوت الريح في الباب يسبقنا الشوق قبل العينين) .

* هسه يا حلنقي لو وشوش صوت الريح في الباب بنجري نلبس الكمامة .

* لو زول دق الباب بنلبس كماماتنا بعد داك بنقول ليهو (مرحب اتفضل) .

* زهجنا من كورونا وونستها.

* زهجنا من الصين فيها كم حالة والعراق فيها كم إصابة.

* اشتقنا نسمع إنصاف فتحي بصوتها الفاخر وهي تغني (ده دلال آيه وده دلال معجن) .

* اشتقنا للكورة.

* كورتنا.

* اشتقنا لتمريرات عبد الرؤوف.

* قبل ما نشبع من عبد الرؤوف ظهرت الكورونا.

* اشتقنا لإستاد الهلال وونسة أهل الهلال ..

* اشتقنا للغلاط ومواسير الكاردينال.

* اشتقنا لأزهري محمد على وقصيدة (القيادة) .

* اشتقنا لأهداف محمد موسى وقذائف أطهر الطاهر .

* اشتقنا نسمع سميرة دنيا وهي بتغني (عشرة الأيام) أو (أغالب دمعي واتصبر) .

* بقينا محتاجين نطلع من الرعب وحالة القلق .

* همنا نرجع زي قبل شهور.

* ما عندنا مشكلة نقيف في صف الرغيف .

* نقيف في صف البنزين .

* عادي .

* لو في صف سكر ح نقيف زي (النمل) .

* بس نرتاح من حالة القلق والرعب و(الأخبار الواحدة دي) .

* نرتاح من الأردن فقدت السيطرة، ونرتاح من فرنسا تطلب مليار كمامة .

* اشتقنا للبوش في الدكان وزحمة المواصلات.

* زحمة المواصلات ولا الكورونا .

* اشتقنا لزحمة الكبري والشوارع .

* نحن في حاجة أن نسمع (حبي ليك كان زادي) .

* ونسمع مجذوب أونسة وهو يغني بصوته السعيد : (ده ما سلامك ولا الكلام الكان زمان كلامك) .

* اشتقنا نحضر برنامج عفاف حسن أمين صباح الجمعة ونحن ما خايفين .

* وقبل ده كلو اشتقنا نمشي صلاة الجمعة قبل الخطبة بدون ما نتلفت ونتحسس.

* اشتقنا لبيت العرس وونسة العرس .

* والضلع بتاع العرس برضو .

* اشتقنا نشوف الناس بدون كمامات .

* زهجنا من حكاية غسل اليد بالصابون كل ربع ساعة .

* زهجنا من السلام بالكوع والبوع.

* زهجنا من المعقم البقينا نحول فيهو من (جيب لجيب) .

* بس نرجع نعيش الدنيا بإحساس ما فيهو كورونا.

* يا الله .

* يارب نحن عبارة عن (فصاحة ولسان طويل) .

* يارب نحن عبارة (منظراتية ساكت) .

* أقل حاجة يا الله بتطرد النوم من عيونا .

* يا الله خفف عنا .

* استرنا واحفظنا .

* والله نحن قاعدين ساكت والوباء ده يا الله لو انتشر عندنا ح نموت موت الضأن .

* ثقة فيك وبيك يا الله سننجو.

* و..و..

* والله في .