لا نخشى إلا الزمن وكديسة المطعم !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* ليس هنالك أسوأ من أن تشتاق لأشياء ما كنت تشتاق لها قبل اليوم .
* حارة جداً لما تشتاق لحاجة لحدي أمبارح القريبة دي كانت خارج حسابات الشوق .
* كورونا جعلتنا نشتاق لحياتنا قبل كورونا.
* ما اجتمع ثلاثة إلا وكانت (كورونا) رابعتهم .
* وما اجتمع أربعة إلا وكانت (كورونا) خامستهم .
* لا حديث يعلو على كورونا .
* كورونا بكل اللغات، بكل اللهجات، بكل الأديان.
* زهجنا من سيرتها .
* زهجنا من ونستها.
* زهجنا من التلفزيون والإذاعة والصحف .
* كلو شي بقى باهت ومثير للزهج.
* اشتقنا للأمن والأمان والراحة النفسية.
* اشتقنا للأغاني والمسلسلات والدافوري.
* اشتقنا نسمع عركي لما يحكي لينا عن (حبيبتو) .
* اشتقنا نمشي السوق بدون ما نراقب (العطس منو والما عطس منو) .
* اشتقنا ندخل الكافتريات (نخلط) وما خايفين إلا من الزمن وكديسة المطعم .
* اشتقنا لمحمد الأمين وهو يصدح عبر حنجرة واضحة وصريحة : (لو وشوش صوت الريح في الباب يسبقنا الشوق قبل العينين) .
* هسه يا حلنقي لو وشوش صوت الريح في الباب بنجري نلبس الكمامة .
* لو زول دق الباب بنلبس كماماتنا بعد داك بنقول ليهو (مرحب اتفضل) .
* زهجنا من كورونا وونستها.
* زهجنا من الصين فيها كم حالة والعراق فيها كم إصابة.
* اشتقنا نسمع إنصاف فتحي بصوتها الفاخر وهي تغني (ده دلال آيه وده دلال معجن) .
* اشتقنا للكورة.
* كورتنا.
* اشتقنا لتمريرات عبد الرؤوف.
* قبل ما نشبع من عبد الرؤوف ظهرت الكورونا.
* اشتقنا لإستاد الهلال وونسة أهل الهلال ..
* اشتقنا للغلاط ومواسير الكاردينال.
* اشتقنا لأزهري محمد على وقصيدة (القيادة) .
* اشتقنا لأهداف محمد موسى وقذائف أطهر الطاهر .
* اشتقنا نسمع سميرة دنيا وهي بتغني (عشرة الأيام) أو (أغالب دمعي واتصبر) .
* بقينا محتاجين نطلع من الرعب وحالة القلق .
* همنا نرجع زي قبل شهور.
* ما عندنا مشكلة نقيف في صف الرغيف .
* نقيف في صف البنزين .
* عادي .
* لو في صف سكر ح نقيف زي (النمل) .
* بس نرتاح من حالة القلق والرعب و(الأخبار الواحدة دي) .
* نرتاح من الأردن فقدت السيطرة، ونرتاح من فرنسا تطلب مليار كمامة .
* اشتقنا للبوش في الدكان وزحمة المواصلات.
* زحمة المواصلات ولا الكورونا .
* اشتقنا لزحمة الكبري والشوارع .
* نحن في حاجة أن نسمع (حبي ليك كان زادي) .
* ونسمع مجذوب أونسة وهو يغني بصوته السعيد : (ده ما سلامك ولا الكلام الكان زمان كلامك) .
* اشتقنا نحضر برنامج عفاف حسن أمين صباح الجمعة ونحن ما خايفين .
* وقبل ده كلو اشتقنا نمشي صلاة الجمعة قبل الخطبة بدون ما نتلفت ونتحسس.
* اشتقنا لبيت العرس وونسة العرس .
* والضلع بتاع العرس برضو .
* اشتقنا نشوف الناس بدون كمامات .
* زهجنا من حكاية غسل اليد بالصابون كل ربع ساعة .
* زهجنا من السلام بالكوع والبوع.
* زهجنا من المعقم البقينا نحول فيهو من (جيب لجيب) .
* بس نرجع نعيش الدنيا بإحساس ما فيهو كورونا.
* يا الله .
* يارب نحن عبارة عن (فصاحة ولسان طويل) .
* يارب نحن عبارة (منظراتية ساكت) .
* أقل حاجة يا الله بتطرد النوم من عيونا .
* يا الله خفف عنا .
* استرنا واحفظنا .
* والله نحن قاعدين ساكت والوباء ده يا الله لو انتشر عندنا ح نموت موت الضأن .
* ثقة فيك وبيك يا الله سننجو.
* و..و..
* والله في .
كانت هذه تفاصيل خبر لا نخشى إلا الزمن وكديسة المطعم !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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